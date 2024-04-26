Вестник Кавказа

Верхний Ларс снова собирает пробки

Верхний Ларс снова собирает пробки
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 400 грузовых автомобилей стоят в пробке на границе России и Грузии. На стоянке перед КПП "Верхний Ларс" находятся порядка двух сотен автомобилей.

Граница России и Грузии вновь собирает пробку из грузовых машин.

По данным пресс-службы МВД Северной Осетии, сейчас въезд в Грузию со стороны России ожидают свыше 400 большегрузов.

Согласно электронной очереди портала ЦОДД, в зеленой зоне в данный момент находятся порядка двухсот грузовых машин.

"На стоянке находится 190 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 192 единицы большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– МВД Северной Осетии

Отмечается, что движение по Военно-Грузинской дороге было отрыто 19 апреля, после того, как спецслужбы расчистили дорожное полотно от снега. Сейчас передвигаться через границу Грузии и России можно на любом виде транспорта.

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