Верхний Ларс снова собирает пробки

Свыше 400 грузовых автомобилей стоят в пробке на границе России и Грузии. На стоянке перед КПП "Верхний Ларс" находятся порядка двух сотен автомобилей.

Граница России и Грузии вновь собирает пробку из грузовых машин.

По данным пресс-службы МВД Северной Осетии, сейчас въезд в Грузию со стороны России ожидают свыше 400 большегрузов.

Согласно электронной очереди портала ЦОДД, в зеленой зоне в данный момент находятся порядка двухсот грузовых машин.

"На стоянке находится 190 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 192 единицы большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– МВД Северной Осетии

Отмечается, что движение по Военно-Грузинской дороге было отрыто 19 апреля, после того, как спецслужбы расчистили дорожное полотно от снега. Сейчас передвигаться через границу Грузии и России можно на любом виде транспорта.