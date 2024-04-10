Вестник Кавказа

Верхний Ларс закрыт из-за непогоды

Верхний Ларс закрыт из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузовому транспорту сегодня закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией. Верхний Ларс закрыт до особого распоряжения, причиной стала непогода.

Неблагоприятные погодные условия сегодня закрыли для грузового транспорта Верхний Ларс, ведущий к границе с Грузией участок Военно-Грузинской дороги.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 10:40 мск 10 апреля"

– ГУ МЧС по Северной Осетии

Ограничения будут действовать до особого распоряжения, уточнили в региональном МЧС.

По последним данным, в электронной очереди на Верхнем Ларсе со стороны России остается свыше 2 тыс большегрузов.

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