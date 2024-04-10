Верхний Ларс закрыт из-за непогоды

Грузовому транспорту сегодня закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией. Верхний Ларс закрыт до особого распоряжения, причиной стала непогода.
Неблагоприятные погодные условия сегодня закрыли для грузового транспорта Верхний Ларс, ведущий к границе с Грузией участок Военно-Грузинской дороги.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 10:40 мск 10 апреля"
– ГУ МЧС по Северной Осетии
Ограничения будут действовать до особого распоряжения, уточнили в региональном МЧС.
По последним данным, в электронной очереди на Верхнем Ларсе со стороны России остается свыше 2 тыс большегрузов.