Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал 2,2 тыс грузовиков

Верхний Ларс собрал 2,2 тыс грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ожидании проезда на Военно-Грузинской дороге остаются тысячи большегрузов. В выходные Верхний Ларс закрывался на 20 часов из-за угрозы лавин, что привело к большой пробке.

На российско-грузинской границе в очереди остаются тысячи фур, пробка собралась в выходные, когда Верхний Ларс перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

В электронной очереди зарегистрировано около 2, 2 тыс грузовиков.

На данный момент проезд открыт, КПП работает в штатном режиме.

Отметим, что за минувшую неделю Верхний Ларс в обоих направлениях пересекли 19,5 тыс автомобилей.

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