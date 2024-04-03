Верхний Ларс собрал 2,2 тыс грузовиков

В ожидании проезда на Военно-Грузинской дороге остаются тысячи большегрузов. В выходные Верхний Ларс закрывался на 20 часов из-за угрозы лавин, что привело к большой пробке.

На российско-грузинской границе в очереди остаются тысячи фур, пробка собралась в выходные, когда Верхний Ларс перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

В электронной очереди зарегистрировано около 2, 2 тыс грузовиков.

На данный момент проезд открыт, КПП работает в штатном режиме.

Отметим, что за минувшую неделю Верхний Ларс в обоих направлениях пересекли 19,5 тыс автомобилей.