Жителей Северной Осетии предупредили о возросшей угрозе пожаров

В Северной Осетии в ближайшие 48 часов прогнозируется повышенная опасность природных пожаров. В зоне риска – горные районы республики.

В ближайшие несколько дней в ряде районов Северной Осетии ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Об этом рассказали в МЧС региона.

"По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 26-27 апреля в горных районах Северной Осетии ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класс, в степных районах высокая пожароопасность 4 класс" – пресс-служба ведомства

В министерстве напоминают, что в пятницу и субботу увеличивается риск возникновения пожаров в лесу, а также в населенных пунктах , на сельхозугодиях и объектах экономики.