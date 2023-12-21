Верхний Ларс вновь открыт для всех автомобилей

В 15:20 мск возобновилось движение по Военно-Грузинской дороге. Движение было открыто для всех машин. Ранее Верхний Ларс закрывался из-за непогоды в Грузии.

Возобновилось движение по Военно-Грузинской дороге, в 15:20 по московскому времени Верхний Ларс открылся для всех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В центре организации дорожного движения заявили, что по данным на 15:00 мск в электронной очереди на выезд из России в сторону Грузии было зарегистрировано порядка 3,3 тыс большегрузов.

Верхний Ларс закрылся для грузовиков 22 декабря из-за неблагоприятных погодных условий в Грузии. 28 декабря проезд был не доступен для всех машин, однако в тот же день он был возобновлен для легковушек.