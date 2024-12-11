Вестник Кавказа

Казахстан стал получать в 1,5 раза больше денег из Азербайджана

Казахстан стал получать в 1,5 раза больше денег из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Финансовые трансферты из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан в первые девять месяцев ушедшего года показали рост на более 50%. Ожидается, что по итогам года из Азербайджана в Казахстан будет переведено почти $11,5 млн.

Статистика ЦБ Азербайджана за первые три квартала 2024 года свидетельствует о заметном росте трансфертов в Казахстан – по сравнению с таким же девятимесячным периодом 2023 года они выросли на 52%.

Если в январе-сентябре позапрошлого года из Азербайджана в Казахстан было переведено денег общей суммой в $4,82 млн, то в те же три квартала 2024 года - $7,32 млн.

При сохранении той же тенденции в четвертом квартале прогнозируемый объем трансфертов из Азербайджана в Казахстан за весь 2024 год достигнет $11,35 млн.

Отметим, что в настоящее время трансферты в Казахстан занимают всего 1,8% от всего финансовых переводов из Азербайджана (порядка $630 млн в год).

В свою очередь, в Азербайджан из других государств простыми гражданами переводится более $1,5 млрд в год.

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