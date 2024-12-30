Вестник Кавказа

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый приговор по уголовной статье об угрозе безопасности дорожного движения был вынесен сегодня. Наказанию в соответствии с ним подвергнется водитель из Дагестана, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель, действия которого несли угрозу для безопасности дорожного движения, впервые был приговорен к уголовному наказанию в России. Приговор ему вынес дагестанский суд.

Дело слушалось в мировом суде в Каспийске. Оно расследовалось по статье 267.1 Уголовного кодекса.

События разворачивались в последний день позапрошлого года, в 4 часа утра, в Каспийске. Тогда 18-летний юноша, живущий в Каспийске, "лихачил" за рулем Porsche Cayenne: в частности, он специально выехал на "встречку", совершая таким образом маневр, опасный для тех, кто был на дороге и вокруг. Свои "подвиги" водитель сам записал на видео.

"Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке"

– Госавтоинспекция

В итоге судья принял во внимание смягчающие обстоятельства. Лихачу придется заплатить крупный штраф – 180 тыс рублей.

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