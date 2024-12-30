Вестник Кавказа

Лихач устроил ДТП в Ташкенте – ранены пешеходы

Лихач устроил ДТП в Ташкенте – ранены пешеходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стремление проскочить на мигающий зеленый свет стало причиной ДТП с пострадавшими в Ташкенте. Сам водитель-лихач ранен не был, но пострадали переходившие улицу пешеходы.

Два человека оказались сбиты автомобилем, вылетевшим на "встречку" из-за автомобилиста, пытавшегося успеть пересечь перекресток на мигающий зеленый свет в Ташкенте, рассказали в УБДД ГУВД столицы Узбекистана.

По данным ведомства, инцидент случился седьмого января, примерно в 16:45 (14:45 мск). Водитель машины BYD 2000 г.р. очень хотел успеть проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. Изначально он ехал на крайней правой из трех полос. Чтобы совершить рискованный маневр, он резко повернул налево, стремясь попасть сразу в крайнюю левую полосу. Однако там уже находился автомобиль Nissan, который стал притормаживать перед светофором. Тогда водитель BYD резко взял направо и вывернул на среднюю полосу, но таки задел Nissan, причем на достаточно высокой скорости.

В результате Nissan отбросило через бетонный разделитель. Машина оказалась на встречке, где снесла дорожный знак пешеходного перехода и сбила двух людей, переходивших улицу по переходу. Они получили травмы, им оказали первую помощь.

В управлении уточнили, что предварительная причина ДТП – несоблюдение дистанции. Идет расследование.

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