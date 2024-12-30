Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

СМИ сообщили о достижении прорыва на переговорах по Газе. Они возобновились в воскресенье, туда прибыла делегация из Израиля.

Издание «Reuters» со ссылкой на источники сообщила о достижении прорыва на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, которые проходят в Дохе.

Переговоры по урегулированию в обмен на освобождение заложников возобновились в воскресенье, в столице Катара находится израильская делегация.

Агентство пишет, что прорыв был достигнут ночью после встречи главы израильской разведки, спецпосланника избранного президента США по Ближнему Востоку и премьера Катара.

Подчеркивается, что проект соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками направлен Тель-Авиву и палестинскому движению ХАМАС.