Узбекские рыболовы будут вести промысел на Дальнем Востоке

В скором времени на прилавках магазинов в Узбекистане появятся минтай и сельдь, выловленные узбекскими специалистами ра Дальнем Востоке в России – их квота составила 25 тысяч тонн промысловой рыбы.

Узбекистан получил право с 2025 года на вылов 25 тыс т промысловой рыбы в российском Дальневосточном рыбопромысловом бассейне – об этом в ходе видеоконференции договорились заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству России (Росрыболовство) Андрей Яковлев.

Стороны в режиме онлайн подписали итоговый протокол первого заседания совместной комиссии, который определяет объем улова, разрешенного в особой экономической зоне России узбекским рыбакам – это 20 тыс т минтая и 5 тыс т сельди, сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Ловить и перерабатывать рыбу будут специалисты нового российско-узбекского предприятия "Дальневосточные промыслы", недавно открывшегося во Владивостоке. Также компания будет поставлять замороженную рыбу в Узбекистан, где серьезно вырос спрос на сельдь и минтай.

Стороны будут укреплять научно-техническое сотрудничество, а также совместно претворять в жизнь программы и проекты в сфере рыболовства и аквакультуры, говорится в итоговом протоколе.