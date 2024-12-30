Вестник Кавказа

Уличная торговля принесла 36 млн рублей в бюджет Кисловодска

Палатка с медом в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Бюджет Кисловодска получил свыше 36 млн рублей от уличной торговли, что на 25% больше показателей 2023 года. Это говорит о росте предпринимательской активности в городе.

Доход в бюджет Кисловодска на Ставрополье вырос на 25% за счет уличной торговли по итогам 2024 года, рассказал глава города Евгений Моисеев. В 2023 году, от нестационарных торговых объектов в местный бюджет поступило почти 30 млн рублей.

«С января по декабрь прошлого года в бюджет города-курорта поступило более 36,1 миллионов рублей, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года»

- Евгений Моисеев

Он указал, что это свидетельствует о росте предпринимательской активности в Кисловодске и количественном увеличении объектов для торговли. В туристической зоне города прошло благоустройство, позволившее создать новые площадки для бизнеса. По мнению мэра, это также способствует развитию местного малого предпринимательства.

В будущем город планирует сохранять положительную тенденцию, добавил Евгений Моисеев.

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