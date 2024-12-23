Всеобъемлющий договор России и Ирана включает 47 статей – посол

Появились подробности о новом договоре, который Москва и Тегеран, как ожидается, подпишут 17 января. По словам иранского посла, в документе содержится 47 статей и он выведет отношения двух стран на новый уровень.

Договор РФ и ИРИ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве включает 47 статей, поделился посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Это соглашение содержит вступительную часть и 47 статей. С подписанием и выполнением этого договора мы станем свидетелями повышения уровня сотрудничества между нашими странами во всех сферах"

– посол

Документ разрабатывался с 2022 года, в прошлом году Москва и Тегеран согласовали готовый текст. Подписание запланировано на 17 января, президент ИРИ Масуд Пезешкиан посетит Москву.