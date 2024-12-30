Вестник Кавказа

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названа вероятная причина одного из пожаров, бушующих сегодня в Калифорнии. Возгорание могло начаться из-за фейерверков в новогоднюю ночь, пишут американские СМИ.

Фейерверки в Новый год могли привести к пожарам в Калифорнии, следует из материала в Washington Post.

Сейчас на территории Калифорнии насчитывается шесть пожаров, один из двух самых опасных получил название по округу, в котором он возник - Палисейдс. Есть мнение, что пожар "Палисейдс" начался из-за повторного возгорания пожара, случившегося ночью 1 января из-за праздничных салютов. "Новогодний" пожар имел место в Пасифик-Палисейдс, после его локализации пожарная служба сообщала, что примет меры, чтобы возгорание не возобновилось. Однако, пишет издание, этого могло не произойти из-за нехватки кадров.

"Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде"

– Washington Post

Масштабные пожары в Калифорнии начались 7 января и уже признаны самыми разрушительными в истории.

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