Вестник Кавказа

Стали известны подробности задержания протестующих у ресторана в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В ходе протестной акции возле ресторана в грузинской столице правоохранители задержали почти 10 человек. Люди, собравшиеся возле заведения, обвиняли судей в коррумпированности.

Участники митинга возле ресторана "Бабило" в Тбилиси выступали с требованием отпустить всех, кто был задержан в ходе акций протеста. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Протестующие собрались возле заведения, где должна была состояться корпоративная вечеринка судей.

Когда судьи прибыли на место, демонстранты встретили их криками и оскорблениями. В частности, они обвиняли их в коррумпированности.

Ситуация накалилась после того, как несколько судей решили покинуть ресторан. Протестующие начали кидать в одного из них яйца и облили водой.

После нескольких словесных перепалок и физического противостояния сотрудники правоохранительных органов задержали 9 человек. В МВД отметили, что они были схвачены за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям.

Затем полицейские помогли судьям покинуть ресторан, после чего демонстранты разошлись.

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