Экс-чиновник мэрии стал фигурантом дела о мошенничестве в Каспийске

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Дагестане. По данному факту заведено уголовное дело.

В Каспийске завели уголовное дело в отношении экс-чиновника городской мэрии. Об этом сказано в сообщении, размещенном Telegram-канале СУ СКР по региону.

Следствие установило, что в 2021 году жительница республики подала в городскую администрацию заявление об обмене земли на равноценный участок, который находится в черте города.

"Подозреваемый, узнав, что заявительнице принадлежит еще один земельный участок, прилегающий к обмениваемому, ввел последнюю в заблуждение, сказав, что для обмена ей необходимо его продать"

– пресс-служба управления

В итоге женщина оформила договор прилегающего участка со знакомым подозреваемого.

"В последующем земельный участок был реализован, а вырученные денежные средства переданы бывшему начальнику управления имущественных отношений администрации Каспийска"

– СУ СКР

В ходе исследования было установлено, что проданный участок стоит 5 млн 300 тыс рублей.