Вестник Кавказа

Школьница выиграла суд против Air Astana

Школьница выиграла суд против Air Astana
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Air Astana проиграла суд школьнице из Уральска. По вине сотрудника авиаперевозчика девочка не получила посадочный талон и оказалась в другом самолете без сопровождения взрослых.

Жительница Уральска Зере Галиева выиграла апелляционный суд против авиакомпании Air Astana из-за того, что на нее не зарегистрировали посадочный талон, рассказали казахстанские СМИ.

Происшествие случилось летом минувшего года. Тогда 12-летние двойняшки Зере и Зауре Галиевы летели из Соединенных Штатов Америки в родной Уральск с пересадкой в столице Казахстана. Сотрудник FlyArystan (принадлежит Air Astana) зарегистрировал только одну сестру, а вторая не получила талона на посадку. В итоге, нужный самолет улетел без Зере на борту. Девочка смогла воспользоваться другим рейсом только на следующий день и была без сопровождения взрослых.

В течение судебного заседания представители авиакомпании признали свою вину, однако потребовали уменьшить сумму компенсации семье школьницы с 5 млн тенге (960 тыс рублей) до 1,5 млн тенге (290 тыс рублей). Суд оставил просьбу компании без внимания.

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