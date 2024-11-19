Врач стал жертвой разбоя и лишился $2,8 тыс в Казахстане

Разбойное нападение на врача было совершено на севере Казахстана. Преступники угрожали служителю Эскулапа ножом, а также игрушечным пистолетом. Они отняли у него деньги и вынудили взять для них кредит.

Медик остался без крупной суммы денег из-за действий разбойников в Костанае, сообщает Polisia.kz.

Врач познакомился с одним из будущих обидчиков за некоторое время до преступления. Между мужчинами произошла ссора, и оппонент решил отомстить медику. Для этого он призвал на помощь своих знакомых.

В какой-то момент злоумышленник с двумя пособниками оказались в квартире врача. Там они нанесли ему побои, а затем, грозя пустить в дело нож и пистолет, в итоге оказавшийся игрушечным, вынудили его взять кредит, отняли смартфон и деньги.

В результате преступления потерпевший потерял почти 1,5 млн тенге (более $2,8 тыс).

Полиция расследовала преступление. Двое подозреваемых были схвачены в Костанае, третьего поймали в Астане. Пистолет, отобранные телефон и деньги изъяты. Приговора разбойники будут ждать под стражей.