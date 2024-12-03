Казахстанские огнеборцы тушили пожар в торговом доме Костаная

Минувшей ночью в торговом доме казахстанского Костаная вспыхнул крупный пожар – огонь охватил кровлю здания, и чтобы избежать его распространения на всю площадь, пожарные заливали водой все павильоны.

Казахстанским спасателям минувшей ночью пришлось тушить сильный пожар, вспыхнувший в одном из торговых домов Костаная: огонь охватил кровлю здания, - сообщили в МЧС Казахстана.

Спасатели оперативно прибыли по вызову, однако тушение осложняло то, что торговые павильоны центра расположены близко друг к другу, что провоцировало быстрое распространение огня на другие помещения, передает Sputnik Казахстан.

Однако благодаря тому, что пожарных расчетов на тушении было достаточно, одни из них тушили огонь, а другие буквально заливали соседние павильоны, блокируя их для огня.

Тактика увенчалась успехом: пожарные и ликвидировали пожар, и уберегли от огня имущество предпринимателей.

К счастью, обошлось без пострадавших.