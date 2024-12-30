Вестник Кавказа

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожары в Калифорнии привели к гибели по крайней мере 24 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших. Лос-Анджелес горит с 7 января.

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе возросло, сообщается о 24 жертвах. Данные обнародовали в департаменте судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, передает телеканал ABC News.

"Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс"

– сообщение

Накануне было известно о 16 погибших - из них 11 жертвы пожара "Итон", который бушует в восточной части округа.

Пожары в Калифорнии в 2025 году уже признаны самыми разрушительными и масштабными в истории. Эвакуированы сотни тысяч людей, дома многих сгорели дотла. Предварительно ущерб оценивается в $55 млрд.

Причиной пожаров мог стать природный фактор - в Калифорнии стоит засушливая и ветреная погода. Также был задержан один поджигатель. Кроме того, возгорание могло начаться из-за оборвавшегося провода на электросети.

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