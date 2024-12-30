Пожар в Лос-Анджелесе: причина, погибшие, последние новости

Пожары в Калифорнии бушуют с 7 января. Выгорели тысячи гектар, уничтожены дорогие особняки, погибли, по последним данным, 16 человек. Почему горит Лос-Анджелес сегодня?

За несколько дней в Калифорнии пожары прошли огромную территорию. Часть населения эвакуирована, список погибших ежедневно растет. Из-за чего начался пожар?

Причина пожара в Лос-Анджелесе

Пожары не редкость для Калифорнии, однако в этом году пожар в январе 2025 года стал настоящей катастрофой. Сейчас возгорание в Голливуде включает шесть различных очагов пожаров, наиболее опасные из них - пожар «Итон» на востоке и пожар «Палисейдс» на западе.

Распространению огня способствуют сильный ветер и засуха, начавшаяся еще до пожаров. Помимо природных факторов, причиной пожара могли стать поджигатели.

Правоохранителями в США был схвачен один подозреваемый, расследуется дело о поджоге. Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести остаток жизни в тюрьме.

Появилась еще одна версия причины катастрофических пожаров. В коммунальной компании Edison International сообщили, что на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, найден упавший провод. Оборванный провод мог стать причиной пожара, при этом не установлено, произошло ли его повреждение до начала пожаров или уже впоследствии.

Лос-Анджелес горит – последние новости

Пожар начался 7 января, к 12 января огнем охвачено около 15,5 тыс га. Одновременно несколько лесных пожаров охватили округ Лос-Анджелес.

По последним данным, погибли 16 человек: 11 человек в зоне пожара "Итон", 5 - в пожаре "Палисейдс". Личности погибших не установлены.

Эвакуированы более 150 тыс человек. Вскоре эвакуация может потребоваться еще 166 тыс жителей Калифорнии.

Огонь уничтожил свыше 12,3 тыс строений, включая дорогие особняки многих голливудских звезд и других известных людей. Под угрозой остаются до 57 тыс строений.

Ущерб от пожаров в Лос-Анджеле составит около $55 млрд, подсчитали предварительно в консультационной компании AccuWeather.