Вестник Кавказа

Автобус протаранил магазин в Ванадзоре

Автобус протаранил магазин в Ванадзоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянском Ванадзоре это воскресенье запомнится громкой автомобильной аварией: крупногабаритная легковушка снесла с дороги пассажирский микроавтобус, и тот проломил витрины придорожного магазина.

В областном центре Лорийской области, городе Ванадзор сегодня днем случилось ДТП, закончившееся разбитыми витринами. В двойном столкновении пострадали 12 граждан Армении.

Сначала по неустановленным причинам не смогли разъехаться и ударились друг в друга крупногабаритная "Тойота Прадо" и пассажирский микроавтобус. Затем водитель микроавтобуса потерял управление, и транспорт врезался в придорожный магазин.

Не уточняется, кто из пострадавших – пассажиры автобуса, водители автомобилей и посетители магазина. Известно, что всех пришлось госпитализировать в городской медицинский центр.

Сейчас, пишет shamshyan.com, полиции предстоит установить личности участников ДТП. Уже заведено уголовное дело.

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