Землетрясения добрались до Крыма

Второй день подряд землетрясения беспокоят российскую часть черноморского региона – подземные толчки, произошедшие накануне в Сочи, повторились у берегов Крыма. При этом они не смогли вызвать моретрясения и не повлияли на крымское побережье.

Если накануне два землетрясения произошли в Сочи, то сегодня более сильные подземные толчки были зафиксированы неподалеку от Крыма – на черноморском дне.

Европейские сейсмологи определили магнитуду толчков как 4,2. Очаг располагался довольно глубоко под морским дном – в 45 км под уровнем моря. Время события – около 18:00 по московскому времени.

Точка землетрясения находилась в 60 км от Тамани и в 75 от Керчи.

Из-за слабости оно не сопровождалось моретрясением.