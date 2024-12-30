ЕС заявил о беспрецедентной близости с Арменией

По мнению представителя ЕС, Ереван и Брюссель состоят в крайне близких отношениях, которых ранее еще не было. Сближение случилось на фоне желания Армении начать евроинтеграцию.

Армения и Евросоюз (ЕС) сегодня находятся в беспрецедентно близких отношениях, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни в разговоре с журналистами.

«Продолжающаяся дискуссия показывает привлекательность ЕС и его ценностей. Мы никогда не были так близки с Арменией, как сейчас»

- Анвар аль-Ануни

Он напомнил, что Армения и ЕС начали обсуждать вопрос либерализации визового режима. Кроме того, с его слов, Европейский союз увеличил финансовую поддержку Еревана.

Напомним, что правительство Армении выступило с одобрением проекта интеграции страны в ЕС. Далее инициативу рассмотрит парламент республики.

В Кремле не оставили без внимания желание Еревана сблизиться с Европой. В Кремле подчеркнули, что страна не может вступить в ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. В ответ на это глава Минэкономики Армении Геворг Папоян передал, что в текущей повестке не стоит вопрос о выходе из ЕАЭС.