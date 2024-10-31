Ереван пообещал не выходить из ЕАЭС

В Ереване заявили, что в повестке правительства нет вопроса о выходе Армении из ОДКБ. Там добавили, что Москва и Ереван работают над ликвидацией разногласий.

Руководитель армянского министерства экономики Геворг Папоян сообщил, что в повестке республиканского правительства не стоит вопрос о выходе Армении из ЕАЭС.

"В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС"

- Геворг Папоян

Ранее об этом говорил и заместитель главы армянской дипломатии Мнацакан Сафарян. Он также добавил, что в повестке Ереване нет вопросов о выходе из ОДКБ и выводе российской базы из Гюмри.

Говоря о разногласиях России и Армении, замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что они есть вокруг некоторых вопросов, но работа над их устранением продолжается.

Армения между ЕАЭС и ЕС

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Еревану не получится совмещать членство в ЕАЭС и интеграцию в Евросоюз.

"Российская сторона обозначила свою позицию четко: как сказал вице-премьер Алексей Оверчук, не получится одновременно присутствовать и там, и там. Поэтому сейчас нужно следить за ближайшими действиями Кремля или Смоленской площади относительно того, как именно мы сможем ограничивать присутствие Армении в ЕАЭС в случае развития ее программы евроинтеграции", - прежде всего сказал он.

"Формально текущая российская позиция – это только политическое заявление: Москве не нравятся решения Еревана, которые потенциально будут приняты в будущем. Однако уже сейчас у России явно есть инструменты для того, чтобы показать свое недовольство Армении. Можно использовать элементы торговой войны или экономического давления", - предложил Станислав Ткаченко.

"Также можно не назначать армянских представителей в руководящих структурах ЕАЭС. Сейчас мы находимся на стадии, когда Россия свою позицию Армении обозначила и пытается привести правительство Никола Пашиняна в чувство. Делать это нужно именно России, поскольку у ЕАЭС особых возможностей как-то образумить Ереван нет. Можно разве что попытаться найти нарушения Арменией норм договора 2014 года о создании ЕАЭС", - отметил экономист.

"Со стороны всех участников ЕАЭС возможно дипломатическое давление – заявления, критика, неприглашение армянских представителей на саммиты. Армения ведь довольно неплохо заняла позицию, что она против участия в работе ОДКБ, но за всемерное сотрудничество в ЕАЭС. Что ж, время для других членов Евразийского союза отреагировать на противоречащие интересам ЕАЭС армянские действия", - заключил Станислав Ткаченко.