Скандал с Хабибом Нурмагомедовым в самолете: что произошло?

Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в Лас-Вегасе. Он собирался лететь в Лос-Анджелес. Спортсмен обвинил в ситуации бортпроводницу.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался в эпицентре скандала. Россиянина сняли с рейса в США после конфликта со стюардессой в самолете.

Видео инцидента с участием Хабиба распространилось в социальных сетях и телеграм-каналах. На нем Хабиб на английском языке спорит с бортпроводницей.

Нурмагомедов и его друг собирались отправиться из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Они приобрели места к ряду для пассажиров, которые могут оказать помощь при ЧС.

Стюардесса перевозчика Frontier Airlines спросила Хабиба, сможет ли он помочь пассажирам в экстренной ситуации, однако дагестанец не расслышал или не понял вопроса.

В результате между бывшим бойцом ММА и сотрудницей авиакомпании завязался спор. Она вызвала охрану и попросила уступить места другим людям, либо покинуть самолет.

Хабиба вместе с другом высадили из воздушного транспорта. Спустя 1,5 часа они сели в другой самолет. Позже Нурмагомедов в соцсетях прокомментировал ситуацию.

Спортсмен назвал стюардессу компании Frontier Airlines очень грубой. Он подчеркнул, что, несмотря на обвинения в незнании английского, понимает и прилично разговаривает на языке.

«Она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать»

- Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов заключил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Он добавил, что призывал людей быть добрее.

Через некоторое время Хабиб опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию. На ней изображено крыло летящего самолета, на котором сидит орел.

Стоит добавить, что после данной истории авиакомпания подверглась критике. На странице в соцсети опубликовано свыше 15 тыс комментариев и все они в поддержку дагестанца.

Кроме того, граждане под публикациями объявляют бойкот авиаперевозчику. К ним также присоединился известный дагестанский блогер Хасбик.