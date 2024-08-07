В ВОЗ не считают метапневмовирус угрозой

Метапневмовирус не приведет к чрезвычайной ситуации мирового масштаба. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ в беседе с главой МИД Венгрии.

Угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса нет, это не новое сезонное заболевание, проинформировал глава венгерского МИД Петер Сийярто после беседы по телефону с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

"Мой друг Тедрос успокоил меня <…> в настоящее время нет угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, <…> эксперты ВОЗ хорошо осведомлены, он (метапневмовирус) уже несколько раз появлялся в подобной форме, обычно в зимние периоды"

– Сийярто

Метапневмовирусом чаще всего болеют дети. Заболеванием распространяется воздушно-капельным путем и имеет симптомы, характерные для сезонных вирусов. Обычно метапневмовирус вызывает насморк и боль в горле, кашель, повышенную температуру.

В России также не видят опасности новой пандемии, которая может быть связана с данным вирусом. Вакцину создавать не планируется, сейчас в этом нет необходимости, но можно сделать "заготовку", считает замглавы Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.