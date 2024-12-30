Правительственная комиссия займется разливом мазута в Черном море

Председатель российского правительства объявил о создании правкомиссии по экологической катастрофе на Кубани. Соответствующее поручение выпустил Владимир Путин.

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство организовало специальную комиссию по борьбе с последствиями разлива нефти в Черном море после крушения танкеров. Ее руководителем стал вице-премьер Виталий Савельев, рассказал председатель российского исполнительного органа Михаил Мишустин в ходе совещания.

«Очень важно как можно скорее восстановить уникальную экосистему черноморского побережья и Краснодарского края, и Республики Крым»

- Михаил Мишустин

Он подчеркнул, что важно действовать так, чтобы не случилось повторных загрязнений Черного моря нефтепродуктами. Также он передал, что нужно постоянно проводить исследования качества воздуха и воды, как питьевой, так и морской.

Помимо этого, он отметил работу добровольцев на пляжах Кубани и призвал ответственные службы следовать всем санитарным нормам в работе с ними.