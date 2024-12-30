Вестник Кавказа

Пожар вспыхнул на центральном рынке Черкесска

пожар на центральном рынке Черкесска
© Фото: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии
В столице КЧР локализовали пожар, вспыхнувший в одном из павильонов рынка. Площадь возгорания составляла несколько десятков квадратных метров.

В Черкесске горит один из торговых павильонов центрального рынка. Об этом информирует 13 января региональное управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Площадь возгорания достигла 40 кв метров.

"Пожар локализован на площади 40 кв метров. В результате возгорания никто не пострадал"

– ГУ МЧС КЧР

Около 40 минут назад пожарным удалось ликвидировать пожар. В тушении участвовали 12 человек. Задействовано было 4 единицы техники.

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