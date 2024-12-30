Вестник Кавказа

Свыше двух десятков природных пожаров потушили за сутки на Ставрополье

природный пожар в Ставропольском крае
© Фото: Telegram-канал МЧС Ставропольского края
Огнеборцы за сутки справились более чем с двумя десятками пожаров на Ставрополье. Самое крупное возгорание произошло на южном склоне горы Бештау.

В течение последних 24 часов в Ставропольском крае удалось потушить более 20 ландшафтных пожаров. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 января региональным управлением МЧС.

"Потушен 21 пожар на открытой территории, а также 8 – в зданиях и сооружениях, 2 – на транспорте. Всего в крае произошло 31 возгорание"

– пресс-служба управления

В частности, крупные пожары произошли в воскресенье вечером на южном склоне горы Бештау в Пятигорске. Площадь одного из них составила 600 кв метров, а второго – 1 га.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
900 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии

Фейерверки могли привести к пожару в Калифорнии

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни

Пожары в Лос-Анджеле унесли 24 жизни

Гора Бештау превратилась в природный факел

Гора Бештау превратилась в природный факел

Пожар в Лос-Анджелесе: причина, погибшие, последние новости

Пожар в Лос-Анджелесе: причина, погибшие, последние новости

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Ночной клуб горел в Караганде

Ночной клуб горел в Караганде

Пожар в Лос-Анджелесе: есть жертвы, эвакуируются 153 тыс человек

Пожар в Лос-Анджелесе: есть жертвы, эвакуируются 153 тыс человек

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших увеличилось до 11

Севастополь ухудшил статистику по пожарам в 2024 году

Севастополь ухудшил статистику по пожарам в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы