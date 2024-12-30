Свыше двух десятков природных пожаров потушили за сутки на Ставрополье

Огнеборцы за сутки справились более чем с двумя десятками пожаров на Ставрополье. Самое крупное возгорание произошло на южном склоне горы Бештау.

В течение последних 24 часов в Ставропольском крае удалось потушить более 20 ландшафтных пожаров. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 января региональным управлением МЧС.

"Потушен 21 пожар на открытой территории, а также 8 – в зданиях и сооружениях, 2 – на транспорте. Всего в крае произошло 31 возгорание"

– пресс-служба управления

В частности, крупные пожары произошли в воскресенье вечером на южном склоне горы Бештау в Пятигорске. Площадь одного из них составила 600 кв метров, а второго – 1 га.