Вестник Кавказа

Глава Минэкономики предсказал серьезный экономический рост Армении

Геворг Папоян
© Фото: сайт Минэкономики Армении
Министр экономики Армении оценил темпы экономического роста в стране. Он подчеркнул, что ведомство немного снизило прогноз на текущий год.

Экономический рост Армении в 2025 году должен будет достичь 5,5%. Такое заявление сделал 13 января глава Минэкономики республики, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года.

Геворг Папоян отметил, что именно такую цель на нынешний год поставило правительство РА. Он уточнил, что изначально рост прогнозировался на уровне 5,6%, однако в итоге министерство снизило его.

Кроме того, глава ведомства поведал, что показатель экономического роста за 2024 год будет чуть выше.

"Предполагаем, что у нас должен быть экономический рост в пределах примерно 5,8%"

– Геворг Папоян

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