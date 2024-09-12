«Грузинская мечта» прокомментировала визит Михаэля Рота в Тбилиси

Депутат Бундестага в очередной раз прибыл в Тбилиси. Власти Грузии назвало его визит вмешательством во внутренние дела страны и вершиной наглости.

Правящая партия «Грузинская мечта» охарактеризовала визит депутата Бундестага Германии Михаэля Рота в столицу Грузии. Его выступление назвали вторжением во внутренние дела страны и вершиной наглости.

«Столь грубое вторжение в грузинскую политику нарушает все нормы. То, что он делает, - это вершина наглости, и самое главное, он призывает общество к противостоянию, чтобы каким-то образом этот протест перерос в революционные действия»

- вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский

Глава грузинского МИД Мака Бочоришвили подчеркнула, что работа Михаэля Рота – стоять на проспекте Руставели вместе с протестующими.

«Как мы знаем, он прощается с активной политикой, и, насколько я знаю, у него своего рода прощальный акт с людьми, собравшимися на проспекте Руставели»

- Мака Бочоришвили

Напомним, что руководитель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот активно поддерживает грузинскую оппозицию и постоянно приезжает в Тбилиси в период массовых протестных акций. Власти Грузии не раз обвиняли его во вмешательстве во внутренние дела страны.