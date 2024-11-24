Вестник Кавказа

Иран и "евротройка" начали переговоры в Женеве

Иран и "евротройка" начали переговоры в Женеве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча Ирана с представителями трех стран Европы стартовали в швейцарском городе Женева. Предыдущие переговоры состоялись там же полтора месяца назад.

В эти минуты в Женеве проходит встреча "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) с представителями Ирана. Соответствующую информацию подтвердили в МИД ИРИ.

"Сегодня в Женеве проходят переговоры между Ираном и тремя европейскими странами. Они посвящены целому ряду вопросов и продолжатся завтра"

– официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи

Он также акцентировал внимание на том, что переговоры – улица с двусторонним движением. Багаи подчеркнул, что здесь важно уважительно относиться друг к другу и соблюдать интересы всех сторон.

Напомним, в двадцатых числах ноября в Швейцарии прошла встреча Ирана с "евротройкой", посвященная вопросам ядерной программы ИРИ.

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