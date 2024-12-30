Гора Бештау превратилась в природный факел

Лесной пожар занялся на одной из вершин пятиглавой горы Бештау на Ставрополье. По данным властей Лермонтова, на высоту коло 1 км уже поднимаются огнеборцы.

Как рассказала градоначальница ставропольского Лермонтова Елена Кобзева, жители и гости края могут наблюдать сегодня лесной пожар на горе Бештау, превратившейся в природный факел – у нее горит одна из пяти вершин.

"Возгорание на горе Бештау. Горит вершина, так называемый Малый Тау.

– Елена Кобзева

Пожар начался совсем недавно, его площадь пока не превышает 30 кв м. Благодаря быстрой реакции населения на гору уже отправлены огнеборцы и специалисты МЧС.

Отметим, что Бештау имеет статус природного памятника Ставропольского края. Ее название – тюркское, оно описывает отличительную особенность горы: "беш" – "пять", "тау" – "гора", так как у нее пять вершин.