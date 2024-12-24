Ночной клуб горел в Караганде

Пожар в развлекательном заведении произошел прошлой ночью в административном центре Карагандинской области. Его площадь достигла нескольких десятков квадратных метров. К счастью, в результате никто не пострадал.

Огненное происшествие случилось в ночь на субботу в одном из ночных клубов Караганды, рассказали в МЧС Казахстана.

Возгорание началось в четырехэтажном здании, расположенном на улице Кирпичная. Огонь разгорелся на втором этаже, на кухне ночного клуба. Пламя охватило деревянные перегородки, а также мебель.

Руководство клуба, еще до приезда пожарных, оперативно вывело гостей заведения на улицу. В итоге пожар удалось потушить на 80 "квадратах".

В результате никто не пострадал, причину пожара выяснят специалисты.

В МЧС обратились к жителям Казахстана с призывом выполнять правила пожарной безопасности.