Вестник Кавказа

Учителям Магарамкента выплатили долги по зарплате

Учителям Магарамкента выплатили долги по зарплате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура Дагестана добилась выплаты задолженности по зарплате перед учителями Магарамкентского района на 20 миллионов рублей за декабрь минувшего 2024 года в полном объеме.

Для того, чтобы погасить задолженность по зарплате перед учителями в Магарамкентском районе Дагестана, потребовалось вмешательство прокуратуры республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Долг перед учителями и воспитателями детских садов образовался у управления образования администрации Магарамкентского района еще в декабре уже минувшего 2024 года – он составлял более 20 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Прокуратура внесла представление начальнику управления и потребовала решить эту проблему. Сейчас задолженность перед педагогами погашена в полном объеме, добавили в прокуратуре.

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