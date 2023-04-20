Правящую партию Турции ждет глобальная модернизация

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган взялся за максимальную модернизацию руководства Партии справедливости и развития – на своих местах останется не более 40% функционеров. В обновленном руководстве будет больше женщин и молодежи.

Турецкие СМИ пишут о намерении президента Реджепа Тайипа Эрдогана радикально модернизировать руководящий состав Партии справедливости и развития, чтобы повысить ее имидж и с более уверенных позиций строить следующую предвыборную кампанию.

Уточняется, что первые отставки в верхах уже происходят. Эрдоган поставил цель уволить 3/5 нынешнего исполкома ПСР, этому будет посвящен февральский партийный съезд.

После не слишком удачных для ПСР выборов в органы местного самоуправления в прошлом марте были уволены 60% руководства партийных ячеек на уровне уездов и до 70% - на уровне провинций.

Президент Турции сейчас лично рассматривает кандидатов в руководящий состав Партии справедливости и развития. По словам Эрдогана, он работает над расширение числа женщин и молодежи в исполкоме партии.

Напомним, что плановые одновременные президентские и парламентские выборы должны пройти в Турции через три года. При этом в последнее время популяризировалась тема досрочных президентских выборов в 2027 году, которые позволят Эрдогану еще раз баллотироваться в президенты.