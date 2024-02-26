Эрдоган задумался о новом сроке в качестве президента Турции

Эрдоган допустил, что может поучаствовать в президентских выборах в Турции еще раз. Сейчас идет третий срок президентства Эрдогана, он пришел к власти в 2014 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что еще раз будет участвовать в борьбе за президентский пост.

Накануне Эрдоган выступил в Турции на съезде Ak Parti, в ходе выступления у него состоялся диалог с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Певец поинтересовался у Эрдогана "готов ли он снова выдвинуться в качестве президента". В ответ президент Турции сказал: "С вами я готов".

Впервые Эрдоган допустил, что его президентствование может продлиться и после 2028 года. Ранее он говорил, что собирается передать руководство страной новому поколению по окончании текущего пятилетнего срока.

На счету Эрдогана один срок президентом Турции при парламентской системе, а также один срок при президентской системе. К власти Эрдоган пришел в 2014 году, затем был переизбран в 2018 году и в 2023 году – сейчас идет второй пятилетний срок Эрдогана при президентской системе управления. При смене системы первый срок был "обнулен".

Согласно закону, президент не может избираться более чем на два срока подряд. Поэтому Эрдоган получит возможность выдвинуть свою кандидатуру в президенты только если турецкий парламент примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, незадолго до окончания текущего срока главы государства.