Вестник Кавказа

Пожарные справились с огнем на центральном рынке Черкесска

Пожарные справились с огнем на центральном рынке Черкесска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около трех часов понадобились карачаево-черкесским огнеборцам, чтобы полностью потушить пожар, вспыхнувший в одном из торговых павильонов центрального рынка Черкесска, обошлось без пострадавших.

Пожарные расчеты огнеборцев полностью потушили пожар на центральном рынке Черкесска, где горел один из торговых павильонов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на центральном рынке города Черкесска"

- МЧС по КЧР

Тушили огонь, вспыхнувший на площади в 40 кв м в 14:30, 18 пожарных и 5 единиц специальной техники – благодаря слаженным действиям, огнеборцам удалось оперативно локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние здания, к счастью, в пожаре никто не пострадал.

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