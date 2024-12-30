Вестник Кавказа

Житель Дагестана ответит в суде за сбыт фальшивых купюр

Житель Дагестана ответит в суде за сбыт фальшивых купюр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане вынесут приговор местному жителю. Он купил поддельные купюры и сбыл их в двух селах республики. Дело рассматривает Гунибский районный суд.

Жителя дагестанского села Хаджалмахи Левашинского района будут судить за денежные махинации, он сбыл фальшивые купюры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина в конце 2023 года купил две поддельные купюры с номиналом 5 тыс рублей с целью дальнейшего сбыта. Они реализовал их в селах Гергебиль и Ирганай.

Подчеркивается, что по данному факту межрайонной прокуратурой было заведено уголовное дело, которое по существу рассмотрит Гунибский районный суд.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
545 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экс-чиновник мэрии стал фигурантом дела о мошенничестве в Каспийске

Экс-чиновник мэрии стал фигурантом дела о мошенничестве в Каспийске

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

Дополнительный спальный район появится в Каспийске

Дополнительный спальный район появится в Каспийске

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

В Дагестане восстановят леса на площади 1,5 тыс га

В Дагестане восстановят леса на площади 1,5 тыс га

В Дагестане выявили склад подозрительных БАДов

В Дагестане выявили склад подозрительных БАДов

Десятки гидов прошли аттестацию в Дагестане

Десятки гидов прошли аттестацию в Дагестане

Пожилой водитель &quot;четверки&quot; погиб в ДТП в Дагестане

Пожилой водитель "четверки" погиб в ДТП в Дагестане

Авария на ЛЭП лишила света жителей Махачкалы

Авария на ЛЭП лишила света жителей Махачкалы

Экстренное предупреждение из-за лавин объявлено в Дагестане

Экстренное предупреждение из-за лавин объявлено в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы