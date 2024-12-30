Житель Дагестана ответит в суде за сбыт фальшивых купюр

В Дагестане вынесут приговор местному жителю. Он купил поддельные купюры и сбыл их в двух селах республики. Дело рассматривает Гунибский районный суд.

Жителя дагестанского села Хаджалмахи Левашинского района будут судить за денежные махинации, он сбыл фальшивые купюры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина в конце 2023 года купил две поддельные купюры с номиналом 5 тыс рублей с целью дальнейшего сбыта. Они реализовал их в селах Гергебиль и Ирганай.

Подчеркивается, что по данному факту межрайонной прокуратурой было заведено уголовное дело, которое по существу рассмотрит Гунибский районный суд.