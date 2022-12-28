В Дагестане выявили склад подозрительных БАДов

Подпольный склад на котором хранились БАДы обнаружен в Дагестане. Продукция конфискована, БАДы имеют неизвестное происхождение.

В Дагестане нашли и закрыли склад БАДов (биологически активных добавок) неизвестного происхождения.

"Роспотребнадзор совместно с МВД по Республике Дагестан выявил склад БАДов неизвестного происхождения. В обороте находилось более 5 тысяч единиц немаркированных БАДов"

– региональный Роспотребнадзор

Уточняется, что часть упаковок с БАДами имеет турецкое происхождение, остальная продукция произведена кустарно. Весь товар конфискован.

БАДы, состав которых нельзя установить, могут быть потенциально опасны для здоровья. Кроме того, на продукцию должны иметься документы об их безопасности.

По факту может быть возбуждено уголовное дело.