Вестник Кавказа

Четырехбальное землетрясение произошло в Иране

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В провинции в Иране произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла. Ранее в Иране ощущались подземные толчки магнитудой 5,6.

В иранском районе Бехбахан в юго-западной провинции Хузестан произошло землетрясение, пишет Центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, очаг располагался на глубине 10 км.

Стоит добавить, что 4 января провинцию Хузестан потрясло землетрясение, сила которого составила 5,6 балла. Подземные толчки нанесли ущерб свыше 200 домам.

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