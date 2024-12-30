Четырехбальное землетрясение произошло в Иране

В провинции в Иране произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла. Ранее в Иране ощущались подземные толчки магнитудой 5,6.
В иранском районе Бехбахан в юго-западной провинции Хузестан произошло землетрясение, пишет Центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Подземные толчки были зафиксированы в 11:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4 балла, очаг располагался на глубине 10 км.
Стоит добавить, что 4 января провинцию Хузестан потрясло землетрясение, сила которого составила 5,6 балла. Подземные толчки нанесли ущерб свыше 200 домам.