Основную часть мазута с затонувшего судна собрали в Черном море

На Кубани собрали большую часть нефтепродуктов, которые попали в Черное море с одного из двух танкеров, потерпевших крушение. После этого в регионе объявили режим ЧС.

В акватории Черного моря удалось собрать основную часть мазута, который попал в воду с танкера "Волгонефть-239". Об этом сказано в заявлении, распространенном 13 января оперштабом Краснодарского края.

"Специалисты Морспасслужбы собирают мазут вдоль береговой линии рядом с кормой танкера "Волгонефть-239". Вручную лопатами в мешки убирают небольшие полосы мазута у самого берега – ранее вытекший из судна нефтепродукт бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы он не расплывался по акватории"

– региональный оперштаб

Там отметили, что большую часть мазута собрали с помощью экскаватора. Оставшиеся фрагменты собираются достать из воды в ближайшее время, соответствующие работы уже начаты.

Напомним, в конце прошлого года в Черном море из-за шторма потерпели крушение два танкера, в результате чего в воду попало примерно 2,4 тыс т нефтепродуктов.