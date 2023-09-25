Вестник Кавказа

На НПЗ в Казахстане произошел разлив топлива

На НПЗ в Казахстане произошел разлив топлива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утечка бензина произошла на НПЗ в Казахстане. Сотрудники предприятия устранили последствия аварии.

На НПЗ в Атырау произошел разлив топлива, специалисты ликвидировали последствия аварии, откачав топливо и направив его на переработку. 

Отмечается, что утечка произошла в зоне автомобильного бензина. Сотрудники предприятия прервали сообщение между трубопроводом и резервуаром, после чего починили поврежденный участок трубы. 

Сообщается, что в мероприятиях по ликвидации последствий аварии принимали участие аварийные службы самого завода, сотрудники МЧС в работах задействованы не были. 

Работа предприятия продолжается в обычном режиме, передали в Спутник-Казахстан. 

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