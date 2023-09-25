На НПЗ в Казахстане произошел разлив топлива

Утечка бензина произошла на НПЗ в Казахстане. Сотрудники предприятия устранили последствия аварии.

На НПЗ в Атырау произошел разлив топлива, специалисты ликвидировали последствия аварии, откачав топливо и направив его на переработку.

Отмечается, что утечка произошла в зоне автомобильного бензина. Сотрудники предприятия прервали сообщение между трубопроводом и резервуаром, после чего починили поврежденный участок трубы.

Сообщается, что в мероприятиях по ликвидации последствий аварии принимали участие аварийные службы самого завода, сотрудники МЧС в работах задействованы не были.

Работа предприятия продолжается в обычном режиме, передали в Спутник-Казахстан.