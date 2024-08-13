Вестник Кавказа

В Атырауской области вспыхнул камыш на побережье Каспия

В Атырауской области вспыхнул камыш на побережье Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские спасатели подняли в воздух вертолет, чтобы потушить камыш, горящий на побережье Каспийского моря в Атырауской области страны – тушение огня затрудняет болотистая местность.

Сегодня вечером в казахстанском секторе Каспийского моря в Атырауской области вспыхнул сухой камыш, сообщает министерство по ЧС страны.

"В Исатайском районе, в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря, в труднодоступной болотистой местности происходит тление камышовой растительности на предварительной площади 7 гектаров"

- МЧС Казахстана

Огонь в местах, где есть доступ к очагам пожара, тушат огнеборцы МЧС, для тушения пожара в труднодоступных местах задействован вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас" МЧС, оборудованный водосливным устройством – он уже произвел 18 сбросов воды на самые крупные очаги огня..

К счастью, угрозы населенным пунктам нет, - добавили в МЧС страны.

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