Вестник Кавказа

Дополнительный спальный район появится в Каспийске

Дополнительный спальный район появится в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске приступили к возведению очередного спального района. Он будет расположен возле микрорайона "Кирпичный".

Каспийск получил от городских властей добро на расширение, что позволяет приступить к началу работ по строительству жилого массива.

Дополнительный жилой массив будет находиться возле микрорайона "Кирпичный". Его площадь составит до двух гектаров городской территории.

Инициатором данной застройки выступает региональная компания. По кадастру проект оценивается в 142 млн рублей, сообщили в РИА "Дагестан".

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