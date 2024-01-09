Вестник Кавказа

Тысячи человек встретят Старый Новый год без воды в Тбилиси

Новый год в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Часть жителей Тбилиси будут без воды встречать Старый Новый год. Это связано с неотложным ремонтом, который предстоит выполнить специалистам возле монастыря Джвари.

На Старый Новый год в Тбилиси останутся без воды тысяч местных жителей. Об этом поведали в понедельник в компании Georgian Water and Power.

Там отметили, что это связано с предстоящими ремонтными работами на водопроводе, который снабжает водой несколько городских районов.

"Четырнадцатого января будут проведены неотложные ремонтные работы на магистральном водопроводе компании Georgian Water and Power у монастыря Джвари, который снабжает питьевой водой часть районов Ваке-Сабуртало, Мтацминда-Крцаниси и Дидубе-Чугурети"

– пресс-служба компании

Аварийно-восстановительные работы запланированы на вторник, 14 января. В этот день с 10:00 до 23:59 будет прекращена подача воды части жителей центральных районов.

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