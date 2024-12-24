В Грузии появятся сотни новых отелей

В ближайшие три года в Грузии будут открываться новые отели. Мест размещения для туристов в стране станет на 300 больше.

Согласно правительственной программе, в Грузии значительно увеличится количество отелей и других мест размещения в ближайшие годы.

До 2028 года количество отелей вырастет в Грузии на 13%, до 2680.

"На гостиничном рынке Грузии появится более 310 объектов размещения с более чем 34,7 тыс мест. В результате количество отелей увеличится до 2680, а мест – до 142,7 тыс"

– программа

Также ожидается рост частных инвестиций в гостиничный бизнес, их объем составит около 1 млрд лари (более $355 млн). Инвестиции государства к 2028 году превысят 1 млрд лари, следует из программы правительства.