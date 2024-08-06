За Хабиба заступились мусульмане США

Американские мусульмане призвали расследовать инцидент с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее спортсмен угодил в скандал со стюардессой и был снят с самолета.

Совет по американо-исламским отношениям выступил в защиту бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после скандала с участием спортсмена в самолете в Лас-Вегасе.

Организация призвала руководство авиаперевозчика Frontier Airlines расследовать инцидент со снятием россиянина с рейса. В заявлении сказано, что дело должно проходить быстро и прозрачно.

В пресс-службе Совета также отметили, что в самолетах можно столкнуться с расовой и религиозной дискриминацией. Там добавили, что часто это касается туристов-мусульман.

Исполнительный директор CAIR Нихад Авад потребовал от компании публично распространить итоги расследования и принять соответствующие меры для устранения любых ошибок и действий.

Кроме того, в документе организации по защите прав последователей ислама сказано, что Хабиб вел себя спокойно, отвечал на все вопросы и пытался высказать свою точку зрения.