Вестник Кавказа

За Хабиба заступились мусульмане США

За Хабиба заступились мусульмане США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские мусульмане призвали расследовать инцидент с Хабибом Нурмагомедовым. Ранее спортсмен угодил в скандал со стюардессой и был снят с самолета.

Совет по американо-исламским отношениям выступил в защиту бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после скандала с участием спортсмена в самолете в Лас-Вегасе.

Организация призвала руководство авиаперевозчика Frontier Airlines расследовать инцидент со снятием россиянина с рейса. В заявлении сказано, что дело должно проходить быстро и прозрачно.

В пресс-службе Совета также отметили, что в самолетах можно столкнуться с расовой и религиозной дискриминацией. Там добавили, что часто это касается туристов-мусульман.

Исполнительный директор CAIR Нихад Авад потребовал от компании публично распространить итоги расследования и принять соответствующие меры для устранения любых ошибок и действий.

Кроме того, в документе организации по защите прав последователей ислама сказано, что Хабиб вел себя спокойно, отвечал на все вопросы и пытался высказать свою точку зрения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Скандал с Хабибом Нурмагомедовым в самолете: что произошло?

Скандал с Хабибом Нурмагомедовым в самолете: что произошло?

Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

Реванш Махачев-Царукян: первый поединок и когда второй бой?

Хабиб выразил уверенность в победе своего брата над чемпионом UFC

Хабиб выразил уверенность в победе своего брата над чемпионом UFC

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

В махачкалинском &quot;Динамо&quot; рассказали об именитых болельщиках клуба

В махачкалинском "Динамо" рассказали об именитых болельщиках клуба

Хабиб Нурмагомедов окончательно рассчитался с долгами

Хабиб Нурмагомедов окончательно рассчитался с долгами

Менеджер о долге Хабиба: историю раздули до великих масштабов

Менеджер о долге Хабиба: историю раздули до великих масштабов

Хабиб погасил долги – СМИ

Хабиб погасил долги – СМИ

Многомиллионное имущество Хабиба арестовано - СМИ

Многомиллионное имущество Хабиба арестовано - СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы