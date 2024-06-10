Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят полтысячи фур

Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят полтысячи фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезда через грузинскую границу со стороны РФ сейчас ожидают полтысячи большегрузов. За неделю КПП на границе преодолели почти 25 тыс машин.

Сегодня днем на российско-грузинской границе стоят в пробке 500 крупногабаритных транспортных средств. Такие данные привел 17 июня вице-премьер Северной Осетии.

Выступая на заседании регионального правительства, Ирбек Томаев обратил внимание на то, что подавляющее большинство этих грузовиков находится на стоянках.

"Движение на Военно-Грузинской дороге (...) открыто для всех видов транспортных средств. Скопление большегрузного транспорта на дорогах республики составляет 500 грузовиков - на стоянках расположено 460 единиц"

– вице-премьер республики

Кроме того, он поведал, что за минувшую неделю через пункт пропуска "Верхний Ларс" проехали почти 25 тыс автомобилей. За это время КПП также пересекли свыше 66 тыс человек.

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