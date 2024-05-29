Железнодорожники завершили ремонт на затопленном участке в Армении

Специалисты Южно-Кавказской железной дороги завершили ремонтные работы на пострадавшем от наводнения участке Айрум - Санаин в Армении, движение пассажирских поездов уже открыто, а первый грузовой поезд пройдет здесь завтра.

Ремонтные службы Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД, "дочка" РЖД в Армении) досрочно завершили восстановительные работы на железнодорожном участке Айрум - Санаин в Лорийской области Армении, пострадавшем от наводнения в регионе, сообщила пресс-служба ЮКЖД.

"Открыто движение поездов на участке Айрум - Санаин. Благодаря опережающему темпу работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось"

- пресс-служба ЮКЖД

Ожидается, что уже завтра, 15 июня, после стабилизации обновленного полотна железнодорожной насыпи здесь пройдет в Ереван более тяжелый контейнерный поезд из Грузии, передает РИА Новости.

Также железнодорожники планируют укрепить насыпью берега проходящей рядом реки, чтобы обезопасить свою инфраструктуру от последующих возможных подтоплений.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сильные дожди, прошедшие 25 мая, спровоцировали на севере Армении выход из берегов реки Дебед - вода разрушила дороги и мосты. Сотни человек эвакуированы, а рейсы поездов Ереван-Тбилиси были отменены. Сильно пострадали железнодорожная инфраструктура и другие дороги.